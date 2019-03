Atletica leggera | Filippo Tortu | “Obiettivo la finale ai Mondiali Proverò a scendere

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Stagione pronta ad entrare nel vivo: dopo le prime uscite stagionali indoor, l’si sposta negli stadi per i primi appuntamenti internazionali. L’Italia della velocità si affida ovviamente a, la stella del movimento tricolore.Il giovane azzurro, a margine della presentazione di ‘Sport e legalità – la Scuola in cattedra’, il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia, ha espresso le proprie opinioni, come riportate dall’ANSA, sugli obiettivi stagionali: “Isono l’appuntamento più importante, voglio arrivare in Qatar al massimo. Io gareggio sempre per dare tutto, spero che questo mio massimo possa bastare per vincere. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare inal Mondiale, poi lì non si guarda in faccia nessuno e si prova ad arrivare primi. Valgo una medaglia? Bella ...

OA_Sport : #Atletica Gli obiettivi di Tortu: 'Scendere sotto i 10'' e puntare alla finale mondiale' - alesco75 : RT @AtletiDisagiati: Il 21 Marzo 2013 ci lasciava Pietro Mennea. Quanto mancano persone come lui nell'atletica leggera di oggi. #21marzo #… - luca_conti : RT @AtletiDisagiati: Il 21 Marzo 2013 ci lasciava Pietro Mennea. Quanto mancano persone come lui nell'atletica leggera di oggi. #21marzo #… -