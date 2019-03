Atalanta | squadra mondiale | undici nazionali | Toloi quasi recuperato

gazzetta

(Di giovedì 21 marzo 2019) Zapata: "Con l'vivo un momento magico" DEA NEL MONDO - Tornando ai, ecco nel dettaglio i vari impegni dei giocatori atalantini, i primi in campo oggi,. Si parte dalle ...

Gazzetta_it : #atalanta La #Dea si scopre mondiale. Via in undici, #Toloi sta recuperando - ParmaLiveTweet : Ilicic svela il segreto dell'Atalanta: 'Sembriamo fatti l'uno per l'altro': In una intervista concessa a Ekipa, il… -