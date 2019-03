Ata | punteggi falsi | 6 licenziati | 12 segnalati in Procura

Salto con gli sci – Insam da applausi a Planica : centrAta la finale col 27° punteggio : Il miglior Insam del 2019 a Planica: centra la finale con il 27esimo punteggio sul trampolino di volo Alex Insam vuole chiudere in bellezza la stagione. A Planica, nella tappa finale della Coppa del mondo di Salto con gli sci, l’azzurro ha centrato una delle migliori prestazioni dell’anno, superando le qualificazioni con il 27esimo punteggio. Sul trampolino di volo HS240, l’altoatesino è arrivato a 218,5 metri, trovando ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornAta e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua seconda “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica ...

Scacchi - Europei 2019 - 3a giornAta : in sette restano a punteggio pieno. Quattro vittorie italiane oggi - pattano Vocaturo - Moroni e Godena : Si è giocata la terza giornata degli Europei individuali di Scacchi, che stanno dispiegandosi nel loro svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Al termine del terzo turno sono rimasti otto i giocatori a punteggio pieno, anche se ciò può voler dire poco (nel senso che le patte dei big nei primi turni sono più che frequenti, per varie ragioni): si tratta dei russi Kirill Alekseenko e Maksim Chigaev, dei polacchi Kacper Piorun e Mateusz Bartel, ...

Personale Ata 2019 : rettifica punteggio in graduatoria. Ricorso : Personale Ata 2019: rettifica punteggio in graduatoria. Ricorso Un membro del Personale Ata licenziato senza alcun preavviso a causa di una rettifica del proprio punteggio nelle graduatorie di terza fascia; a questo punto, però, non solo dovrà affrontare la perdita della supplenza – quindi la perdita del posto di lavoro – ma anche il mancato riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto. È possibile fare ...

Personale Ata 2019 : aggiornamento graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Personale Ata - rettifica punteggio Graduatoria III Fascia : l’Avvocato risponde (15/03) : Personale ATA – Una nuova risposta alle domande dei nostri lettori, tratta direttamente dalla rubrica “l’Avvocato risponde”, curata dei legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola – esperti di Diritto Scolastico, e relativa ad un ricorso per la rettifica del punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di III Fascia ATA. L’avvocato risponde del 15 marzo 2019: Personale ATA, ...

Personale Ata 2018 : graduatoria I e III fascia - punteggio vale coi contributi : Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, punteggio vale coi contributi punteggio con contributi Personale Ata Continuano le verifiche delle scuole sui punteggi degli iscritti alle graduatorie di terza fascia definitive del Personale Ata. Sono in particole i titoli conseguiti e le ore di servizio svolte presso Scuole Paritarie ad essere finite sotto la lente di ingrandimento dei controlli. Ora, gli errori riscontrabili possono essere ...

