Assunzioni per avvocati | assistenti sociali | oss | educatori e psicologi | inoltro cv aprile

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l'agenzia per il lavoro InfoJobs hanno diffuso ulteriori bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di nuove figure professionali in veste di, operatori socio sanitari,, da assegnare presso varie località italiane. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa realmente si tratta.Bandi di concorsoIl comune di Ravenna ha proclamato una selezione pubblica, per esami, per il conferimento di un posto in funzione di istruttore direttivo avvocato di categoria D, da regolarizzare con un contratto di formazione della durata di ventiquattro mesi, da accogliere presso l'unità organizzativa legale e contenzioso. La domanda di partecipazione deve giungere entro domenica 142019.Il comune di Casagiove di Caserta ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per ...

M5S_Camera : QUALI SONO LE PROPOSTE PER SBLOCCARE LE ASSUNZIONI IN SANITÀ? Fra poco in diretta il nostro #QuestionTime dalla Ca… - Radio1Rai : ??@NicolaGratteri a @centocittarai: 'C’è questa violenza, questo #racket dove mafiosi e mafiosetti gestiscono le… - carlosibilia : Approvato il piano straordinario di assunzioni per 1511 #ricercatori. E' il più grande piano di assunzioni degli ul… -