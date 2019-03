Asse portieri Real-United | scambio De Gea-Courtois | ma il belga rifiuta

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si torna a parlare disull'Spagna-Inghilterra. La stampa britannica in particolare pone l'accento su un presunto interesse delMadrid per David De Gea, attuale estremo difensore del Manchestere della Nazionale spagnola.Secondo il Sun sarebbe allo studio unofra 'guardiapali': De Gea alla 'Casa Blanca' in cambio delThibautche, proprio l'estate scorsa, era stato prelevato per sostituire fra i pali del Bernabeu il costaricano Keylor Navas, relegato in panchina. Tuttavia,, che ai tempi del Chelsea premeva per un trasferimento a Madrid, avrebbe gia'to ogni eventuale ipotesi di partenza.

