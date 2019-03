Ascolti tv | Si accettano miracoli e La porta rossa 2 vincono su Live Non è la D’urso

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il film di Alessandro Siani in onda su Rai1 Sivince la prima serata del 20 marzo con 3 milioni 295mila telespettatori e uno share del 14.4%.tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata diNon è la D’Urso è stata seguita da 2 milioni 331mila con uno share medio del 14% (il programma è andato in onda in prima e seconda serata dalle 21.38 alle 1.06 e ha ottenuto 200mila interazioni tra sito e app oltre al primo posto su Twitter) ed è stata superata anche dall’ultimo episodio de La2, su Rai2, che ha avuto 2 milioni 807mila pari al 12.4% di share. Sempre in prima serata, su Italia 1 la prima tv di Deadpool ha avuto 1 milione 617 mila telespettatori (7.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? è stato seguito da 2 milioni 130 mila (9.9%) mentre su Rete4 il film The Italian Job ha raccolto 1 milione 71 mila (4.9%) e su La7 lo Speciale di ...

SilCap78 : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4%, Non è la D'Urso 14%. Il finale de La Porta Ros… - AndreaAAmato : Curve ascolti Tv 20 marzo 2019: il picco di Si accettano miracoli #auditel #ascoltitv @Raiofficialnews @FabioDeLuigi - tvzoomitalia : Curve ascolti Tv 20 marzo 2019: il picco di Si accettano miracoli #auditel #ascoltitv @Raiofficialnews @FabioDeLuigi -