Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019 Si Accettano Miracoli 14 4% | Non è la D’Urso 14%

Ascolti TV | Mercoledì 13 marzo 2019. Non è La D’Urso parte dal 17.1% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 13 marzo 2019, su Rai1 – dalle 21.01 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.08 – la prima puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share (Buonanotte Live di 12 minuti: 903.000 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 marzo 2019. Non è La D’Urso 17.1% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 13 marzo 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Bayern Monaco-Liverpool ha conquistato 3.593.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Outcast – L’Ultimo Templare ha ...

Ascolti tv mercoledì 27 febbraio : risale a fatica L’Isola dei Famosi : Ascolti tv mercoledì 27 febbraio 2019: L’Isola dei Famosi migliora ma a fatica Continua a non registrare molto successo il reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi . Il programma in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset ha registrato nell’ultima puntata, di mercoledì 27 febbraio , il 16,9% di share e un totale […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 27 febbraio : risale a fatica L’Isola dei Famosi ...

Ascolti tv mercoledì 20 febbraio : molto male per l’Isola dei Famosi : Ascolti tv mercoledì 20 febbraio 2019: nuovo calo per l’Isola dei Famosi, Rai 1 stravince Quest’anno l’Isola dei Famosi non sembra riuscire ad ottenere grandi successi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi ancora non è riuscito a conquistare l’attenzione dei telespettatori italiani. Parlano chiaro e tondo i dati di Ascolti del prime time. Nuovo calo […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 20 febbraio: molto male ...