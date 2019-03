Ascolti tv 20 marzo 2019 | i dati della seconda puntata di Live-Non è la d’Urso

Ascolti tv 20 marzo - calo per Barbara D'Urso : 14% di share per la seconda puntata di Live : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, mercoledì 20 marzo , caratterizzata in prime time dalla messa in onda del secondo appuntamento di Live - Non è la D'Urso , il nuovo talk show serale condotto dalla presentatrice napoletana che al debutto ha ottenuto più del 17% di share . Su Rai Due, invece, è andato in onda l'ultimo appuntamento con la fiction La Porta Rossa 2 con protagonisti Lino Guanciale e ...

Ascolti tv 18 marzo 2019 : cala Il nome della rosa - successo per Made in Sud : Ascolti tv lunedì 18 marzo 2019: nuovo calo per la fiction Il nome della rosa Continua a perdere telespettatori Il nome della rosa, la fiction evento in onda su Rai Uno. Tratta dall’omonimo romanzo di successo di Umberto Eco la serie è partita con quasi sette milioni di telespettatori per il 27% di share. Un […] L'articolo Ascolti tv 18 marzo 2019: cala Il nome della rosa, successo per Made in Sud proviene da Gossip e Tv.