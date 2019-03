Arte contro il razzismo | a Reggio Calabria l' installazione di Gabriele Pellerone

Napoli - raid a colpi di mArtello contro un bar : la gang immortalata dalle telecamere : Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai danni...

Pozzuoli : raid a colpi di mArtello contro un bar - banda ripresa in video : Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai...

Tav - da Forza Italia cArtelli contro Toninelli : “Sfiducia? Lo facciamo per te”. Lui li fotografa - seduta sospesa : “Toninelli lo facciamo per te“. Queste le parole scritte nei cartelli di protesta esposti dal gruppo di Forza Italia al Senato durante la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli. Al termine del sarcastico intervento della senatrice azzurra, Alessandra Gallone, i senatori azzurri hanno sollevato i cartelli, chiedendo così le dimissioni del titolare del ministro dei ...

'Storie di scelte riuscite' - secondo incontro ad Artegna : È stata una serata all'insegna dalla passione, dell'impegno, dell'amore per il territorio e del valore delle relazioni quella di giovedì 14 marzo a Trasaghis. Nel primo appuntamento del ciclo di ...

Europa League - il Napoli ha i favori dalla sua : i bookmakers credono nei pArtenopei contro l’Arsenal : In Europa League il Napoli avrà un arduo compito contro l’Arsenal, ma i bookmakers danno comunque la truppa di Ancelotti favorita Era l’avversario più temuto insieme al Chelsea, ma per i betting analyst è il Napoli a partire meglio per la doppia sfida contro l’Arsenal. Gli azzurri incroceranno i Gunners nei quarti di Europa League e, complice il vantaggio del ritorno al San Paolo, sono avanti nelle scommesse sul passaggio ...

Eretici - Tomaso Montanari racconta Paolo Veronese : “Si scontrò con l’Inquisizione per la libertà dell’Arte” : Dopo Socrate e Giorgio La Pira, Tomaso Montanari racconta la figura di Paolo Veronese nel suo programma “Eretici”, realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft), da un’idea di Alessandro Garramone e Annalisa Reggi con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. “Pochi penseranno a il Veronese come a un eretico eppure lo è eccome”, spiega lo storico dell’arte. ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le cArte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Freccero - show in Vigilanza : «Soffro per l’audience - ma ho aumentato gli ascolti. Sfera a The Voice? Poteva pArtecipare» Poi lo scontro con Vespa : Carlo Freccero Ha risposto colpo su colpo su ascolti, costi, nuovi programmi, palinsesti e linea editoriale. Audito oggi in Commissione di Vigilanza, Carlo Freccero ha furoreggiato per oltre due ore, rompendo la compostezza del cerimoniale e appassionandosi per la causa di Rai2, rete che da alcuni mesi sta cercando di ristrutturare tra tentativi di rinnovamento ed esigenze aziendali. “Io sono solo un supplente” ha chiosato il ...

Freccero - show in Vigilanza : «Soffro per l’audience - ma ho aumentato gli ascolti. Sfera a The Voice? Poteva pArtecipare» Poi lo scontro con Vespa : Carlo Freccero Ha risposto colpo su colpo su ascolti, costi, nuovi programmi, palinsesti e linea editoriale. Audito oggi in Commissione di Vigilanza, Carlo Freccero ha furoreggiato per oltre due ore, rompendo la compostezza del cerimoniale a appassionandosi per la causa di Rai2, rete che da alcuni mesi sta cercando di ristrutturare tra tentativi di rinnovamento ed esigenze aziendali. “Io sono solo un supplente” ha chiosato il ...

Basket - Champions League 2019 - ritorno ottavi di finale : Reyer Venezia in cerca della rimonta - contro il Nizhny Novgorod ripArte dal -23 : Impresa difficilissima, quella che dovrà oggi compiere l’Umana Reyer Venezia sul parquet del Taliercio: la formazione di Walter De Raffaele dovrà rimontare 23 punti di svantaggio ai russi del Nizhny Novgorod nel ritorno degli ottavi di finale di Basketball Champions League, a causa del pesantissimo 95-72 subito all’andata. Quel risultato, in particolare, è stato figlio di un atteggiamento generale verso la partita che non è andato ...

Inter - patto contro Icardi e pArte la caccia all'erede sul mercato : i nomi : Come si legge sul Corriere dello Sport , sul taccuino dei dirigenti Interisti ci sono i nomi di Dybala , Juventus,, Dzeko , Roma,, Jovic , Eintracht Francoforte,, Lukaku , Manchester United, e ...

Napoli : racket contro pizzerie - mArtedì scorso l'ultima richiesta : Si è passati dalla droga spacciata dai figli al pizzo imposto dai padri nella zona dei Decumani, il cuore antico di Napoli, dove i titolari della storica pizzeria Di Matteo l'ultimo approccio ...

Scuola - lezioni a rischio mArtedì 12 marzo per lo sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere

Tav - Corrao e Paragone (M5s) contro il leghista Giorgetti : “Uomo del sistema. Faceva pArte dei saggi di Napolitano” : Un uomo “appartenente al sistema“. Di più: uno che parla “per conto degli Stati Uniti“. E per questo motivo era stato scelto tra i saggi di Giorgio Napolitano nel 2013. Nonostante i contrasti sul Tav si siano momentaneamente appianati dopo il rinvio dei bandi chiesto e ottenuto dal premier Giuseppe Conte, continuano la scintille tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Se ieri Luigi Di Maio predicava lo “stop alle ...