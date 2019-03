Anticipazioni Il Segreto | Matias litiga con la moglie a causa di Elsa ed Isaac

Anticipazioni Il Segreto : il padre di Marcela e Onesimo finiscono in prigione : Sulle rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la popolare e appassionante telenovela di origini spagnole “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani, due personaggi maschili si troveranno nei guai. Stiamo parlando di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos) e Paco del Molino (Manuel Aguillar), che purtroppo verranno arrestati con una grave accusa. Il padre di Marcela e il cugino di Hipolito ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1910 de Il SEGRETO di giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019: Antolina e Isaac si stanno sposando, ma Elsa arriva in chiesa e fa un ultimo disperato tentativo di convincere il ragazzo a non prendere in moglie un’imbrogliona come Antolina… Francisca viene lasciata da Raimundo insieme a Fernando, ma improvvisamente si rivede Gonzalo, che uccide a sangue freddo la Montenegro… Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 25-31 marzo 2019 : Antolina Spara ad Elsa! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 25 marzo a domenica 31 marzo 2019: Francisca è viva! Antolina uccide don Amancio e poi aggredisce Elsa! Anticipazioni Il Segreto: Julieta e Saul aprono la bara di Francisca e fanno una scoperta! Gonzalo non è più l’eroe romantico di una volta! Antolina uccide don Amancio e poi Spara ad Elsa gettandola tra le acque gelide del fiume! Omicidi, terribili verità, macchinazioni, sospetti, ...

Il Segreto Anticipazioni : ONESIMO e PACO arrestati - ecco perché : Nelle future storyline de Il Segreto ci sarà anche spazio per una vicenda che avrà come protagonisti ONESIMO Mirañar (Josè Gabriel Campos) e PACO del Molino (Manuel Aguillar), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ONESIMO e PACO compreranno un’agenzia funebre con la quale, a loro dire, potranno arricchirsi. I due, considerando che a Puente Viejo muoiono tantissime persone, riterranno ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni : doppio gioco di Antolina - Isaac la scopre? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 19 marzo: il matrimonio di Isaac e Antolina si avvicina, ma Elsa continua a combattere. Amancio dalla sua parte?

IL SEGRETO - Anticipazioni di martedì 19 (Rete 4) e mercoledì 20 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1909 de Il SEGRETO di martedì 19 (prime time Rete 4) e mercoledì 20 marzo 2019: Amancio ritrova una lettera che Antolina aveva scritto a Jesus e, nel leggerla, capisce che le accuse di Elsa erano ben motivate… I giudici hanno concluso il processo che vede Saul in veste di imputato… Antolina inganna ancora Isaac, sfruttando ogni occasione per metterlo contro Elsa. Prudencio ripete a Julieta che dovrà obbedirgli, ...

Il segreto : Antolina smascherata - Anticipazioni trama puntata martedì 19 marzo : Nuovo appuntamento con gli episodi in prima serata de Il segreto per martedì 19 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 19 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Buone notizie per Saul che viene finalmente scagionato, Diego intanto ha trovato un donatore compatibile. suo fratello Samuel.

Il Segreto Anticipazioni 19 marzo 2019 : Fernando continuerà a gestire gli affari di Francisca : Raimundo prenderà una inaspettata decisione: Fernando continuerà a fare le veci di Francisca, finché non si sarà rimessa.

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019: Gonzalo uccide Francisca e, ottenuta la complicità di Fernando, predispone tutto per far sembrare che sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce del decesso, tutti si presentano alla villa per omaggiare una donna che, nel bene o nel male, ha sempre influenzato la vita della cittadina. Nello stesso giorno, Antolina e Isaac si sposano, anche se l’uomo ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina manipola Isaac contro Matias e Consuelo : Consueto appuntamento dedicato alla telenovela spagnola Il Segreto. Nelle prossime puntate italiane Antolina farà di tutto per mettere fuori gioco la sua rivale in amore Elsa Laguna. Quest’ultima, dopo essersi trasferita nell’abitazione dei coniugi Guerrero con l’obiettivo di far uscire la vera natura della sua ex ancella, avrà numerosi malesseri a causa della stessa che le farà ingerire del veleno a sua insaputa. Gli spoiler rivelano che quando ...