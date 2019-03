Anticipazioni Domenica In | 24 marzo | chi ci sarà da Mara Venier

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : domenica 24 marzo : domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il silenzio dell’acqua - Anticipazioni ultima puntata di domenica 24 marzo : anticipazioni della quarta ed ultima puntata de Il silenzio dell’acqua, fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. L’episodio conclusivo andrà in onda domenica 24 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. Ecco la trama ufficiale: Il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) è di Laura (Caterina Biasiol), ma Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti) scoprono anche che Don Carlo (Fausto ...

Domenica Live/ Anticipazioni : matrimonio e busta choc - Salvini torna da Carmelita : Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 dalle 17.10 circa: Barbara d'Urso torna in diretta con tantissime esclusive choc!

Domenica in e Domenica Live : ospiti e Anticipazioni di oggi 17 marzo : Domenica in e Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi 17 marzo Nuovo appuntamento con le madrine della Domenica pomeriggio. Su Rai 1 Mara Venier avrà come ospite, ancora una volta, Paola Barale. La ex soubrette ci parlerà, apertamente, della fine della sua storica relazione con Raz Degan e di come è stata la sua vita in seguito alla rottura. Spazio anche al cinema con Pif, che concederà un’intervista alla padrona di casa ...

Che tempo che fa - Anticipazioni puntata di domenica 17 marzo su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 17 marzo di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1907 de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Raimundo e Donna Francisca, ma stranamente Fernando – tra lo stupore generale – uccide Fulgencio… Consuelo viene provocata da Antolina e a quel punto le dice chiaramente cosa pensa di lei… Tiburcio cerca di distrarsi in qualche modo, ma non riesce a superare l’assenza di Dolores… Saul ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 665 e 666 di Una VITA di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Su richiesta di Diego Alday, Olga firma un documento che la nomina garante della sua intenzione di morire con dignità. Tuttavia Olga non demorde e, per suscitare l’interesse di Diego e provocargli una reazione, gli svela di conoscere un modo per far annullare il matrimonio tra Ursula e Jaime, grazie a un’informazione che si trova in un ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019: In ospedale, Liam (Scott Clifton) dice a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e insieme ammirano la loro bellissima Kelly… Liam viene a sapere il vero motivo del parto prematuro della giovane Forrester… Quinn (Rena Sofer) discute con Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale se la prende con Wyatt (Darin Brooks) per aver taciuto fino al giorno del matrimonio tra Liam e ...

Domenica In Anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 17 marzo : Mara Venier: gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In del 17 marzo Continua senza sosta il grande successo di Domenica In. Mara Venier tornerà, infatti, con una nuova puntata ricca di ospiti e cantanti. L’appuntamento di Domenica In del 17 marzo sarà dedicata principalmente ai papà, dal momento che solo due giorni dopo, il 19 marzo, sarà la loro festa. Secondo le anticipazioni, tra gli ospiti di Domenica In ci saranno Red Canzian, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019: Antolina accetta di sposare Isaac… Le cose si mettono male per Raimundo Ulloa: Fulgencio intende condurre esperimenti su di lui attraverso le scariche elettriche ad alta intensità… La spedizione per salvare Raimundo e Donna Francisca è partita da Puente Viejo, ma riuscirà ad arrivare in tempo? Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata 664 di Una VITA di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019: Olga svela alla madre Ursula che Diego risulta intossicato dal mercurio e rifiuta di curarsi… Blanca dà la notizia della malattia di Diego a Samuel, che a quel punto prova sentimenti alquanto contrastanti nei riguardi del fratello… Viene consegnato un biglietto minatorio a casa Palacioa. A quel punto, Lolita si precipita in strada e si accorge di un tipo ...

Il silenzio dell'acqua - ascolti 2^ puntata e Anticipazioni di domenica 17 marzo : domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che ha tenuto incollati davanti al televisore oltre tre milioni di spettatori, confermando il buon risultato in termini di ascolti della puntata di esordio di venerdì scorso. Il pubblico si è appassionato alla vicenda di Laura, la 16enne trovata morta in circostanze ...