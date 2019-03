Ancora alta pressione | incerto fine Marzo

E i valdesi aspettano Ancora i profughi della Sea Watch. 'Sono Ancora a Malta' - di G. D'Angelo - : "Questo non lo so, certamente qualcuno ha voluto mettere una bandierina politica su questa questione. Anche perché, diciamocelo, stiamo parlando di 10 persone, che non spostano assolutamente nulla ...

I valdesi aspettano Ancora i 10 profughi della Sea Watch. "Sono Ancora a Malta" : Mentre a largo di Lampedusa l'arrivo della Mare Jonio apre un nuovo caso sul dossier immigrazione, un altro, ben più datato, non accenna a chiudersi. È quello dei 49 profughi salvati da Sea Watch e Sea Eye a dicembre scorso, 10 dei quali avrebbero dovuto essere accolti in Italia dalla chiesa Valdese. Il condizionale è d'obbligo, perché ad oggi, dopo oltre 3 mesi, la situazione è ancora incredibilmente in ...

Napoli - Fabian Ruiz : febbre e delusione. Ancora in ospedale - salta la nazionale : La delusione più della febbre. Fabian Ruiz è Ancora sotto osservazione all'Hospital Universitario Sanitas La Moraleja di Madrid, dove i sanitari lo hanno ricoverato da lunedì. Ancora lo attanaglia la ...

Petrolio - l'OPEC prende Ancora tempo. Salta la riunione di aprile : ...i prezzi del Petrolio continuano a guadagnare terreno di fronte ad uno scenario che rimane contrastato e con un mercato che teme ancora gli effetti di un possibile rallentamento dell'economia. Il ...

Nomine dei nuovi vertici Inps - partita Ancora aperta : salta l'accordo Lega-M5S : Dietro la rinuncia del magistrato della Corte dei Conti, consulente del ministero dell'Economia, ci sarebbe l'accusa ai grillini di aver violato l'accordo sulla governance dell'Inps .

Meteo week-end : Ancora alta pressione distesa sull'Italia. Qualche addensamento ma clima mite : Escludendo la rapida perturbazione atlantica in entrata in queste ore al nord, l'alta pressione sarà ancora protagonista nel week-end su quasi tutta Italia. La corrente a getto nord atlantica...

Primarie - l'alta affluenza dimostra che il Pd è Ancora vivo : Per non dare a Renzi l'alibi per costruire una nuova forza politica più centrista e per non far sentire ospiti tutti i seguaci del renzismo: in modo da procedere uniti fino al primo appuntamento ...

Tav ad alta tensione. E Conte prende Ancora tempo : temporeggiare, prendere ogni minuto possibile in più per trovare una sintesi tra posizioni sempre più lontane. Nel governo la partita Tav è in stallo assoluto e un altro rinvio sembra l'unica ...

Inter - Icardi salta anche il Cagliari : Ancora fisioterapia - ad Appiano c'è Marotta : ancora fisioterapia per Mauro Icardi . anche oggi, come riporta Sky Sport, l'attaccante dell'Inter non si è allenato e ha lasciato la Pinetina mentre i compagni di squadra stavano finendo la seduta. Non sarà convocato neanche per la sfida col Cagliari di venerdì sera. ...

Nardi Ancora disperso - al via ricerche in alta quota : "Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat, ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele Nardi e Tom Ballard . In Pakistan sta per decollare un elicottero con a bordo Ali Sadpara, un alpinista ...

Ancora alta Pressione dominante - possibile fase fredda al Sud : L’Alta Pressione continua a manifestarsi sull’Europa e anche sul nostro stivale. Nonostante un lieve indebolimento mantiene il tempo stabile lasciandoci lontano dal flusso atlantico e dalle piogge ma anche da impulsi freddi. Questa fase di indebolimento durerà fino a Mercoledì con il richiamo di venti umidi meridionali e la formazione di nubi basse o nebbie al mattino lungo il Tirreno e la Val Padana. Valori massimi Ancora ...

Diciotti : 'Alta partecipazione'. E il voto online M5s slitta Ancora fino alle 21 - 30 : Articolo aggiornato alle ore 15,34 del 18 febbraio 2018. "Considerata l'Alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". È quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20. Rousseau comunque è tornata ...

