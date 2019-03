Anche la Lega aderisce alla coalizione costituente

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : 'Qui con la Lega si torna al passato. Con loro Anche uomini di Pittella' : ... si tratta di votare ad un referendum tra la vecchia politica e un'opportunità nuova con Antonio Mattia e con la lista di candidati che abbiamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Melfi, in provincia di ...

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : “Qui con la Lega si torna al passato. Con loro Anche uomini di Pittella” : “Noi siamo orgogliosamente dalla parte della Costituzione che è antifascista. Su questo si dimostra ancora una volta che in Basilicata la Lega non può essere il cambiamento. Non solo per una candidata che dice ‘sono orgogliosa di essere fascista‘ ma anche perché una parte degli uomini di Pittella che stavano nel Pd ora stanno nelle liste della Lega e questo significa un ritorno al passato. Domenica i cittadini della Basilicata ...

Sblocca cantieri - Luigi Di Maio assicura : “Non ci sarà nessun condono - Anche la Lega contraria” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione del condono inserito nel decreto Sblocca cantieri, assicurando che non ci sarà nel testo definitivo: "Non ci sarà alcun condono. A me risulta che anche la Lega sia contraria ai condoni". E sul caso della Mare Jonio spiega che l'obiettivo è quello di evitare "un nuovo caso Diciotti".Continua a leggere

Dl Sblocca cantieri - saltano le norme del condono. Di Maio : “Anche Lega contraria” : Via la sanatoria sulle cosiddette “mini-irregolarità“, via l’eliminazione della soglia del 30 per cento per il subappalto. Le norme del decreto Sblocca cantieri che sembravano comporre, in combinata, un mini-condono saltano nell’ultima bozza che, spiega l’Ansa, si compone di 5 articoli e 23 pagine di articolato. I cinque articoli riguardano: modifiche al codice dei contratti pubblici, disposizioni sulle procedure di ...

Cantieri - Di Maio : 'Nessun condono - Anche la Lega è contraria' : Torna a opporsi all'ipotesi di condono il Movimento cinque stelle dopo le indiscrezioni e le smentite di una norma sugli abusi edilizi nel decreto sblocca-Cantieri. Nello sblocca Cantieri "non ci ...

Sblocca cantieri - al vertice di Palazzo Chigi spunta Anche il condono edilizio della Lega. Muro del M5s : La Lega vorrebbe una sorta di condono edilizio per sanare le irregolarità dei vecchi edifici, ma il Movimento 5 stelle fa Muro. Ci sarebbe anche questo all’interno del cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri, al centro di un vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. In attesa dell’approdo mercoledì sul tavolo del Consiglio dei ministri, rischia di diventare nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S. Secondo le agenzia ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 marzo in tempo reale. Trentino sconfigge Modena 3-0 - vincono Anche Lube e Perugia : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...

Farage : 'Con la Lega e 5S presto Anche l'Italia fuori dalla Ue' : Milano, 17 mar., askanews, - 'In Europa sono tutti preoccupati per la Brexit. Ma dopo la nostra uscita dall'Ue, il vero problema a Bruxelles lo avranno con l'Italia. E sarà molto più grande'. Lo ...

Lega-M5s : è scontro Anche sullo sblocca-cantieri : A pochi giorni dal varo del provvedimento, che dovrebbe arrivare mercoledì dal Consiglio dei ministri, Matteo Salvini rilancia: «Indispensabile il commissario unico», ma Di Maio dice no...

Formazione politica dei futuri quadri dirigenti territoriali : Anche a Lecce una sede della scuola di partito della Lega : ...Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home politica Formazione politica dei ...

Ignazio Manca : 'In Sardegna Lega raddoppia consensi - pronti a governare Anche Sassari' : Nonostante una legge elettorale piuttosto farraginosa, con il voto disgiunto e una scheda evidentemente non facile, non consentano ad oggi di conoscere, non solo il nome, ma neppure il numero degli eletti per singolo collegio delle elezioni regionali sarde, è possibile comunque fare una breve analisi dei risultati elettorali. I cittadini sardi hanno premiato la coalizione di centrodestra con il candidato governatore, Christian Solinas, che ha ...

Via della Seta - frenata della Lega. Conte martedì in Parlamento. Alleati divisi Anche sugli F35 : Nonostante lo scudo di Mattarella che ieri si è fatto garante degli accordi con la Cina, Salvini precisa: 'non è un testo sacro, si può anche cambiare'. Spingono per l'intesa i Cinquestelle