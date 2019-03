Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 21 03 2019

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 20/03/2019 : Chiusura del 20 marzo Allunga timidamente il passo il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,59%. Segnali di rafforzamento per la ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 20/03/2019 : Chiusura del 20 marzo Composto rialzo per il derivato sui titoli Tech americani , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%. Il quadro tecnico di breve periodo del Future sull' E-mini Nasdaq ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 20/03/2019 : Chiusura del 20 marzo Seduta in ribasso per il derivato sui principali titoli europei , che porta a casa un decremento dello 0,99%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 20/03/2019 : Chiusura del 20 marzo Sostanzialmente invariata la seduta per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Lo status di medio periodo ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 20/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.498,28, con un aumento dello 0,20%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 20/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Discreta la performance del principale indice di Atene , che si attesta a 717,19, in lieve aumento dello 0,38%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 20/03/2019 : Chiusura del 20 marzo Contenuto ribasso per l' Hang Seng Index , che archivia la sessione in flessione dello 0,49%. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Hong Kong è in rafforzamento nel breve ...