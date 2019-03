Analisi sugli organi di Imane Fadil | non c’è evidenza di radioattività 

Tirreno-Adriatico 2019 : Analisi del percorso e delle sette tappe. La corsa si deciderà sugli strappi e a cronometro : Tutto pronto per la corsa dei Due Mari: dal 13 marzo appuntamento con la Tirreno-Adriatico 2019 che scatta con la consueta cronometro d’apertura a squadre in quel di Lido di Camaiore e si conclude sempre con una prova contro il tempo, a livello individuale, a San Benedetto del Tronto. sette le frazioni in programma, un paio davvero molto insidiose, anche se vengono a mancare gli arrivi in salita. Andiamo a scoprire il percorso nel ...

Lazio-Roma e Napoli-Juventus - emozioni forti in Serie A : spettacolo in campo e sugli spalti - è un turno da brividi [L’Analisi] : Prende il via la 26^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si preannuncia una giornata scoppiettante con tante partite bellissime per le zone altissime della classifica. Il turno prende il via con la partita tra Cagliari ed Inter, la squadra di Maran è alla ricerca di punti per la salvezza e punta sulla spinta del proprio pubblico per conquistare un risultato ...