liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Padova, 21 mar. (AdnKronos) -, la seconda edizione del, in programma dal 16 al 19 maggio a San Donà di Piave con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunità di sviluppo per i territori. Il focus è ancora una volta il rapporto tra l’uo

TV7Benevento : Ambiente: in Veneto torna il Festival della Bonifica 'Terrevolute' (2)... - TV7Benevento : Ambiente: in Veneto torna il Festival della Bonifica 'Terrevolute'... - FogliaviolaCom : Da oggi sosteniamo anche la ??#forestazione ??in #Veneto per il disastro causato da #climatechange (100.000 ettari di… -