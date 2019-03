calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ai più nostalgici,isti e non, potrebbe scendere qualche lacrimuccia. Solo per qualche anno, ma è stata una coppia d’attacco del passato in Serie A.e Obafemi, ex attaccanti dell’, si sono rincontrati dopo molto tempo, come testimonia unapostata su Instagram da entrambi.Con la maglia nerazzurra giocaronoquattro anni, dal 2001 al 2005:nel suo miglior periodo,da giovanissimo. Poi le strade si separarono: Bobo passò al Milan, il nigeriano rimase un altro anno all’per poi andare in Inghilterra, al Newcastle.Ecco lapostata da, accompagnata da un: “E’ bello rivederti fratello”Visualizza questo post su InstagramGood to see you again brother @official legendary 30. 32Un post condiviso da ...

CalcioWeb : Amarcord #Inter, Christian #Vieri e Oba Oba #Martins di nuovo insieme [FOTO] - CiaCecy : RT @internewsit: Ibrahimovic: 'Mou all'Inter mi disse di vergognarmi'. Ecco cos'era successo - - VivInterNews : RT @internewsit: Ibrahimovic: 'Mou all'Inter mi disse di vergognarmi'. Ecco cos'era successo - -