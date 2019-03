Alle Officine Garibaldi si parla di tatuaggi

Bologna - Alle ex officine di FS 300 morti per amianto : “Ci giocavamo come fosse neve” : Giovanni Malagoli, per tutti Luciano, è la vittima di amianto numero 303 tra gli ex operai delle officine Grandi Riparazioni di Bologna, un impianto con migliaia di lavoratori passati nel corso degli anni, dove veniva effettuata la manutenzione e la riparazione dei treni di Ferrovie dello Stato. "Siamo stati sacrificati in nome del progresso" dice Salvatore Fais, in Ogr fino al 2015. L'impianto è stato dismesso l'anno scorso, ma tra gli ex ...