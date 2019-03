Alle Europee con il simbolo Pd Il renziano Lotti ad Affaritaliani it

Ppe sospende partito Orban/ Fidesz con Weber Alle Europee : Juncker voleva espulsione : Ppe decide di sospendere il partito di Viktor Orban: compromesso con il premier ungherese, Fidesz andrà alle Europee. Juncker 'meglio l'espulsione'

Berlusconi : "Ho avuto forti dolori ma ora sto bene. Alle Europee? Io candidato ovunque" : ' Ho avuto un forte dolore all'inguine che non auguro a nessuno, ora sto bene. Mi sento bene, tant'è vero che volevo andare già in Basilicata domani, ma me lo hanno sconsigliato' . Nel suo primo ...

Elezioni europee 2019 - perché la guerra di Bruxelles Alle fake news sembra persa in partenza : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Mancano due mesi alle Elezioni europee del 26 maggio. E la difesa dell’Unione europea da fake news e interferenze su internet arranca come Sisifo dietro al masso che, secondo il mito greco, avrebbe dovuto spingere fino alla cima di un monte. perché nessun’altra piattaforma si è una alle prime, e finora uniche, tre che hanno siglato il codice di ...

Brexit - May chiede rinvio al 30 giugno L’Ue : “Partecipi Alle elezioni europee” : Theresa May chiede alL’Ue un rinvio breve della Brexit , limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il cui portavoce ne annunciato la ricezione. May ha quindi escluso nettamente l’ipotesi di una proroga lunga, definendo “inaccettabile” la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle ...

Slitta la Brexit - May chiede alla Ue un rinvio fino al 30 giugno. «Ma non voteremo Alle Europee» : In una lettera a Tusk, la premier britannica chiede ufficialmente un rinvio dell’uscita del Regno Unito dal 31 marszo al 30 giugno. May ha quindi escluso nettamente l'ipotesi di una proroga lunga, definendo «inaccettabile» la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle prossime elezioni europee...

Rompere gli schemi - Alle Europee una lista femminista : Una lista femminista, ecologista, progressista. Senza politicismi, tatticismi e bandierine da piazzare. Senza operazioni di facciata. alle Europee è questa l'unica proposta davvero nuova, in grado di rendere le donne protagoniste, evitando il déjà vu di una manciata di donne capilista.Ecco, di fronte all'immagine di una sinistra frammentata, la soluzione possibile è questa: affidarsi a una squadra di donne, con temi e ...

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito Alle Europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Pd - l’apertura di Zingaretti ad Articolo Uno : “Parleremo di Alleanze - anche Alle Europee. Possiamo tornare a vincere” : La ricerca di un “elemento comune”, ovvero di un’alleanza. “Larga”, la chiama a Potenza dove domenica si vota alle Regionali e dice convinto che il centrosinistra “può nuovamente vincere”. Nicola Zingaretti, nella prima uscita ufficiale da segretario del Pd, sceglie la Basilicata per annunciare quel percorso già tratteggiato nel discorso subito dopo la vittoria delle primarie. Lo fa a casa di Roberto ...

Ecco perché non mi ricandiderò Alle prossime Europee : Ho deciso da tempo di non ricandidarmi al Parlamento europeo, nelle prossime elezioni di maggio. L'esperienza che ho fatto in questi cinque anni è stata molto bella e di grande interesse. Di questo ringrazio sinceramente tutte le colleghe e i colleghi della delegazione del Pd, composta da personalità di grande prestigio, con una notevole professionalità e guidata da Patrizia Toia, una donna energica e intelligente.Abbiamo ...

Zingaretti : obiettivo superare M5s Alle europee. Ma vero avversario è Salvini : Il governatore del Lazio guarda poi a nuove alleanze e spiega: "Una politica che ha isolato il Pd e portato al 18% è contro il partito. "Il Pd nei sondaggi finalmente cresce, una politica che l'ha ...

Perché gli italiani extra-Ue non possono votare Alle Europee? : Una pizzeria a Manhattan, New York City (foto: Getty Images) Tra poco più di due mesi si voterà per le elezioni che rinnoveranno il Parlamento europeo, ma alla consultazione non potrà partecipare una fetta di italiani residenti all’estero: quelli residenti nei paesi extra-Ue. È una situazione che va avanti da quarant’anni e nessun governo sembra potervi (o volervi) porre rimedio. Mentre, già da settimane, alcune sedi diplomatiche ...

Alle elezioni europee si rischia un boom di partitini di sinistra : Alle prossime elezioni europee , sulla scheda elettorale si rischia una vera e propria galassia di simboli e liste della sinistra. Perché il sistema elettorale proporzionale fa sì che moltissimi ...

Il presidente del Family day : 'Alle Europee sosterremo Fratelli d'Italia. Appoggiano le nostre istanze' : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre ...

