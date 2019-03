Alla scoperta della primavera astronomica

Alla scoperta di Parigi - le curiosità su Notre-Dame de Paris : Victor Hugo ne evitò la demolizione : Signoreggia maestosamente presso la zona di Saint Michelle, lo stile gotico che la caratterizza emana una solennità tale che predomina nel centro cittadino: la cattedrale di Notre Dame de Paris è il più celebre e maestoso luogo di culto a Parigi. Sicuramente deve la sua fama sia alle leggende che su di essa si tramandano di era in era, ma anche a libri, film, documentari, spettacoli teatrali, rivisitazioni cinematografiche e persino cartoni ...

Alla scoperta di Parigi - le curiosità su Notre-Dame de Paris : Signoreggia maestosamente presso la zona di Saint Michelle, lo stile gotico che la caratterizza emana una solennità tale che predomina nel centro cittadino: la cattedrale di Notre Dame de Paris è il più celebre e maestoso luogo di culto a Parigi. Sicuramente deve la sua fama sia alle leggende che su di essa si tramandano di era in era, ma anche a libri, film, documentari, spettacoli teatrali, rivisitazioni cinematografiche e persino cartoni ...

Siracusa : Alla scoperta delle notti di festa - : Si svolgono inoltre: regate di windsurf e sagre del pesce con musica locale e gran finale di spettacoli pirotecnici. festa di Maria SS. Addolorata , ultima domenica di settembre, di cui ammiriamo l'...

Viaggio Alla scoperta del Louvre Abu Dhabi - il museo che celebra la tolleranza : Il Corano e la Madonna. Socrate e Buddha. Negli Emirati si esalta ciò che unisce le civiltà. L’era comune dell’uomo. «Investire in conoscenza è una strategia del Paese: quando il petrolio finirà, sarà la cultura a sostenere l’economia»

Al Bioparco di Roma “Un safari in giardino - Alla scoperta della Biodiversità che ci circonda” : In occasione dell’arrivo della Primavera, sabato 23 marzo il Bioparco di Roma organizza, in collaborazione con la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) l’evento “Un safari in giardino, alla scoperta della Biodiversità che ci circonda”, con l’obiettivo di far conoscere la fauna che popola le città italiane. Volpi, ricci, pipistrelli, rospi e uccelli come fringuelli, merli, pettirossi convivono nell’ecosistema urbano della Capitale. Basti ...

Alla scoperta della misteriosa ambientazione di Control "The Oldest House" : Control invita i giocatori ad esplorare The Oldest House, un misterioso edificio situato a Manhattan. Solo perché gli eventi del gioco si svolgono all'interno di una singola location non significa che dobbiamo aspettarci una mancanza di diversità negli ambienti. Game Informer ha avuto la possibilità di esplorare una piccola sezione di The Oldest House, ma anche di parlare con il team di Remedy Entertainment per vedere cosa potremmo imparare ...

Il ritorno dei piatti della nonna : Alla riscoperta della tradizione e della genuinità : Dopo anni di piatti global, fusion, molecolari e futuristi si assiste ad uno storico ritorno dei piatti della nonna che seguono le stagioni, rispettano il clima e l’ambiente, non sprecano, recuperano prodotti antichi, aiutano il presidio del territorio e valorizzano il Made in Italy. Un cambiamento al centro della giornata nazionale della cucina contadina nel primo giorno di primavera che si svolge a Roma il prossimo Venerdi 22 marzo dalle ore ...

Alle 20 in diretta Alla scoperta della Washington D.C. di The Division 2 : Tornano anche questa sera le imperdibili dirette di Eurogamer.it, questa volta con un titolo di cui abbiamo appena pubblicato la recensione sulle nostre pagine.Nello specifico, questa volta ci concentreremo su uno dei giochi più attesi di questa prima parte dell'anno. Stiamo parlando di The Division 2 di Ubisoft. A partire dAlle ore 20, potrete seguire la diretta dedicata al nuovo capitolo della serie, in compagnia di Alberto "Wochinimen" Naso, ...

TV - RAI5 : “Under Italy” - Alla scoperta dei sotterranei di Catania : Un viaggio alla scoperta dei sotterranei di Catania in compagnia dell’archeologo Darius Arya. È l’ultimo appuntamento con la serie “Under Italy”, in onda lunedì 18 marzo alle 20.25 su RAI5. In una delle città più belle e caratteristiche della Sicilia, Arya vista il sito neolitico della grotta di Petralia in piena città, una galleria di scorrimento lavico che si è formata nel corso di una eruzione vulcanica di età preistorica, circa 5000 anni fa, ...

TV - Rai Storia : “Italia : Viaggio nella bellezza” - Alla scoperta dei depositi museali : Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono negate alla pubblica fruizione. “Italia: Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 18 marzo alle 22.15 su Rai Storia, sfata questo luogo comune con un Viaggio nei depositi di quattro grandi musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la ...

Supercopa Argentina - Alla scoperta di una competizione recente : L’edizione della Supercopa Argentina relativa all’anno 2018 si disputerà quest’anno in data 2 maggio; così è stato deciso dall’AFA a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto.Supercoppa, Storie, Sudamerica, Argentina / La notizia è venuta fuori sul sito della Copa Argentina con i dettagli dell’incontro; quest’anno sarà Boca juniors contro Rosario Central la sfida che assegnerà il trofeo.Sulla ...

Artonauti - l'album di figurine Alla scoperta dell'arte e dei suoi maestri : "Unire l'utile al dilettevole" sembra essere la trovata geniale di Artonauti, il nuovo album di figurine in vendita da pochissimi giorni. Non si tratta di calciatori, né di animali e tanto meno di Pokemon, bensì dell'arte, che è la vera protagonista in questo nuovo palcoscenico del collezionismo. Il primo album in figurine della storia dell'arte Disponibile dal 15 marzo in tutte le edicole, Artonauti è il nuovo album di figurine che racconta ...

