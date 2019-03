Alimentazione | ecco l’abitudine che rallenta la dieta e riduce il dimagrimento

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Esiste una comune abitudine chelail: si tratta dell’orario di cena. Mangiare tardi fa ingrassare: lo rivela uno studio che sarà presentato sabato a Endo 2019, l’incontro annuale dell’Endocrine Society a New Orleans. Precedenti ricerche hanno suggerito che il ritmo die sonno sia legato all’obesità, ha detto l’autore principale dello studio, Adnin Zaman, dell’Università del Colorado a Denver.“Tuttavia, pochi lavori hanno valutato tempo dei pasti e durata del sonno negli adulti con obesità, e non era chiaro se mangiare più tardi nell’arco della giornata fosse associato a una durata del sonno più breve o a chili di troppo“, ha aggiunto l’esperto.I ricercatori hanno usato tre tipi di tecnologia per registrare il sonno, l’attività fisica e le abitudini alimentari dei ...

