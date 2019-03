tuttoandroid

(Di giovedì 21 marzo 2019) In seguito ad alcune indagini, sembra chesiano stati "beccati" a inviare pacchetti dia un server inalcuna autorizzazione. Ecco la risposta di HMD Global.L'articoloinproviene da TuttoAndroid.

L4r1k4 : RT @TuttoAndroid: Alcuni Nokia 7 Plus hanno inviato dati personali in Cina senza permesso - TuttoAndroid : Alcuni Nokia 7 Plus hanno inviato dati personali in Cina senza permesso - HDblog : RT @HDblog: Nokia 9 PureView in anticipo in alcuni mercati europei. Italia da metà aprile -