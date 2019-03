Al teatro Ariosto di Reggio ' Va pensiero' | l' Italia di Martinelli tra pantano e speranza

24emilia

(Di giovedì 21 marzo 2019) ... viene affiancato da Ermanna Montanari " che per la sua interpretazione di 'Va' ha ricevuto il Premio Ubu 2018 " e colloca lo spettacolo a inizio secolo, traendo spunto dalla cronaca per far ...

24emilia : Da domani a domenica 24 marzo al teatro Ariosto di Reggio “Va pensiero”, l’Italia di Martinelli tra pantano e spera… - reggiosera : Va Pensiero, fra bellezza e malaffare. Venerdì, sabato e domenica al teatro Ariosto - paroledidanza : Nomad di Eastman - Sidi Larbi Cherkaoui @CherkaouiLarbi in prima italiana martedì 19 marzo Teatro Ariosto Reggio E… -