Accordi&Disaccordi | mercoledì 27 marzo torna su Nove in prima serata il talk condotto

(Di giovedì 21 marzo 2019)27alle 21.25insu“Accordi&Disaccordi”, ilshow politicoda Andrea Scanzi e Luca Sommi. A due mesi dalle elezioni europee, che si terranno domenica 26 maggio, il programma si propone, attraverso interviste ai big della politica, di affrontare tutti i temi dell’attualità, dai dissidi del governo tra Lega e Movimento 5 stelle, all’analisi dei programmi elettorali, con uno sguardo sempre centrato sulla cronaca. Domani annunceremo i primi super ospiti. Il format, che in autunno, ha toccato il 3,51 di share, poi tornerà nella consueta fascia oraria delle 22,45 dopo il live di ‘Fratelli di Crozza’.‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).è visibile ...

matteorenzi : Bellissimo vedere tanti ragazzi scendere in piazza per il futuro del Pianeta. Emozionante! I leader di tutto il mon… - matteosalvinimi : Sbarchi fermati, ora massimo impegno per le ESPULSIONI. Nuovi centri per i rimpatri e accordi con i Paesi d'origine… - TizianaFerrario : Ecco come #Renzi spiana la #Lepen sulla tv francese: «Non abbiamo fatto accordi con M5S perché pericolosi per la de… -