A maggio a Milano arriva MOARD | il primo salone mondiale di moto design

Milano. Mostra di fumetti MilaNOmafia dal 20 Marzo al 5 maggio 2019 : Dovranno indignarsi, arrabbiarsi, pretendere la verità: questo è il mondo che devono pretendere e volere e che noi adulti abbiamo il dovere di aiutare a costruire . La Mostra, articolata in tre ...

Il 14 marzo 1982 i Metallica fecero il loro debutto live - a maggio saranno a Milano per l’unica data italiana : Il 14 marzo 1982 i Metallica fecero il loro debutto live e avevano alle spalle solo un piccolo approccio discografico con la partecipazione alla compilation "Metal Massacre". La formazione, in quel tempo, non era quella attuale: insieme ai sempreverdi James Hetfield e Lars Ulrich suonavano Dave Mustaine e Ron McGovney e la setlist includeva solamente due inediti, in quanto il resto della scaletta prevedeva delle cover. James Hetfield raccontò ...

Rainbow Six Siege - le finali mondiali stagionali della Pro League si terranno a Milano il 18 e 19 maggio : L’esport negli ultimi anni ha vissuto una nuova fase di crescita in Italia, vedendo affermarsi leghe nazionali ed organizzati tornei internazionali “minori” come gli Italian Esport Open a Lucca nel 2017, o la Rainbow Six EuroCup a Milano nel 2018. Quest’anno invece sarà la volta di un evento di alto livello: Ubisoft ha infatti scelto Milano come sede per ospitare le finali della nona stagione della Tom Clancy’s Rainbow ...

I 5 maggiori favoriti per la Classicissima Milano-Sanremo : Come ogni anno l'appuntamento con la Milano-Sanremo è atteso da milioni di appassionati di tutto il mondo. La gara si disputerà il 22 marzo e spuntano già le prime quote che possono fornire un indicazione su chi vincerà la competizione. Le quote provengono dai siti Eurobet e Bet 365.

Klingande suonerà a Milano a maggio : tutto quello che c’è sa sapere sulla data : Sabato 18 The post Klingande suonerà a Milano a maggio: tutto quello che c’è sa sapere sulla data appeared first on News Mtv Italia.

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...

Milano come Seattle : omaggio a Layne Staley - Kurt Cobain e Chris Cornell : Per il 9° anno consecutivo l’Italia ospita il benefit-show in onore di Layne Staley, carismatico cantante degli Alice in Chains

Il cine-concerto di Titanic a Milano per 2 giorni a maggio : prezzi dei biglietti in prevendita : Il cine-concerto di Titanic a Milano, in anteprima assoluta a maggio. Due giorni, tre spettacoli: il cine-concerto di Titanic sarà al Teatro degli Arcimboldi venerdì 10 maggio alle ore 20.00 e sabato 11 maggio per un doppio appuntamento, alle ore 15.00 e alle ore 20.00. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati. I prezzi vanno dai 33 euro ...

Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti : Take a look ;) The post Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

'Napoli - Milano' - doppio evento con Sala e de Magistris : il 26 febbraio a San Domenico maggiore : Gli scontri, i cori razzisti a Koulibaly, hanno rappresentato un'ennesima triste pagina, non solo per il calcio, per il mondo dello sport, ma per l'intero nostro Paese'. De Magistris e Sala hanno ...

Acustico tour 2019 di Briga - a maggio date speciali Milano e Roma : Roma, 14 feb. , askanews, - Domani, venerdì 15 febbraio, dalle 11, aprono le prevendite per le due date speciali di "Acustico tour 2019" di Briga, il 10 maggio al Teatro Principe di Milano e il 17 ...

Milano - bambina di 3 anni cade dal quinto piano - salvata dalla sorella maggiore : Nel pomeriggio di ieri, verso le 15:40, nella periferia nord di Milano, una bambina peruviana di 3 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina. La piccola ne è uscita indenne grazie alla ...