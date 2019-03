5 benefici dell’acqua allo zenzero

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Può aiutare a calmare la nauseaPuò alleviare i dolori mestrualiPuò bilanciare il livello di zucchero nel sanguePuò favorire la perdita di pesoPotrebbe ridurre il rischio di malattie cronicheProvate a immaginare un momento di relax: per la maggior parte delle persone, questo coincide con un bollitore d’acqua che fuma e un infuso di erbe da preparare, dieci minuti di relax e di benessere da dedicarsi nel caos frenetico della quotidianità.Ebbene, avete mai provato l’infuso a base di? La ricerca suggerisce che questa radice può avete alcuni importantiper la salute grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.Per preparare il tè, aggiungete semplicemente dellocrudo grattugiato o affettato all’acqua bollente e lasciatelo in infusione per almeno 10 minuti prima di filtrarlo. Potete regolare la durata di infusione, in base a quanto ...

