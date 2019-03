termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019)104:. Latrasferimento104 La104, di cui spesso vi parliamo nei nostri articoli, riserva al lavoratore “il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. E ciò in base al comma 5 dell’articolo 33 dellaistitutiva 104/1992.104,della Cassazione sulla richiesta di trasferimento Recentemente la Cassazione è tornata sull’argomento. E in un certo senso ha esteso il principio. Perché tale possibilità riservata al lavoratore – secondo quanto affermato – non sussiste solo quando si instaura il rapporto di lavoro ma anche successivamente. Per esempio nel momento in cui lo stesso lavoratore procede con una domanda di ...

rosariobarbaga8 : @luigidimaio Salve sg. Ministro ne approfitto per chiedere informazioni sulle... Esiliate... della legge 107 perché… - VELOSPORT1960 : Per la Suprema Corte, la scelta di una sede di lavoro più vicina al familiare da assistere è consentita non solo al… - zazoomblog : Trasferimento Legge 104: caregiver possono richiederlo sempre. La sentenza - #Trasferimento #Legge #caregiver -