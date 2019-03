Yemen | Oxfam | ogni giorno tre civili uccisi Save The Children | ammazzati 6mila bambini

'In Yemen un morto ogni 8 ore' - l'allarme di Oxfam : A quattro anni dall'inizio della crisi si consuma la più grave catastrofe umanitaria del mondo: oltre 24 milioni di Yemen iti su 30,5 sopravvivono grazie agli aiuti, quasi 18 milioni non hanno accesso ...

