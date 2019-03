Yacht super lusso | il nuovo Mysilverfox di Baglietto incanta il mondo intero FOTO

La casa-Yacht superlusso che resiste agli uragani : Una villa galleggiante di super lusso, con oltre 400 metri quadrati da personalizzare per vivere sul mare è un sogno che si avvera, almeno per i miliardari che possono permettersi di sborsare i 5,5 milioni di dollari richiesti da Arkup. Dopo oltre tre anni di sviluppo, nel corso del Miami Yacht Show andato in scena nei giorni scorsi nella città della Florida, la giovane azienda ha presentato la casa-yacht in grado di fluttuare sull’acqua, di ...

Super Yacht : la nave porta container diventa l’imbarcazione più lussuosa del mondo [FOTO] : L’equipaggiamento di questo yacht prevede anche un elicottero e un piccolo sottomarino posizionato nella stiva Il mondo del lusso più estremo non conosce limiti come sottolinea il Super yacht Vard 1-08 Kilkea realizzando partendo da un progetto molto ambizioso e decisamente fuori dal comune. Per realizzare questa imbarcazione di extra-lusso è stata usata come base di partenza una ex-portacontainer: il risultato è uno yacht con uno scafo ...

German SuperYacht Conference – Luca Bassani racconta la storia di Wally [GALLERY] : Innovazione continua: Luca Bassani alla Possima edizione della German Superyacht Conference per raccontare la storia di Wally “Wally e` da sempre sinonimo di innovazione, di integrazione delle tecnologie piu` avanzate con il design contemporaneo e di una costante ricerca per migliorare l’esperienza di bordo attraverso performance, comfort e stile”, spiega Luca Bassani, fondatore dell’iconico brand monegasco. Carlo Borlenghi Fin dalla ...

Valkyrie - il super Yacht più grande del mondo e dal costo stratosferico [FOTO] : Lungo 225 metri ospiterà 26 cabine per gli ospiti, una galleria d’arte, un casinò e una sala congressi Prima di parlare di Valkyrie bisogna fare una premessa, ovvero che questo super yacht risulta ancora un progetto, ma se dovesse diventare realtà sarebbe il natante di questo tipo più grande del mondo. Il trimarano Valkyrie sarebbe infatti lungo 225 metri, superando addirittura i 180nmetri del panfilo Azzam che appartiene al sovrano degli ...