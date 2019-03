Xpeng E28 | - La berlina elettrica debutterà a Shanghai

quattroruote

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La cineseMotors ha diramato il primo teaser di un nuovo modello cheal Salone di. Dopo la G3 del 2018, la Suv criticata per le sue somiglianze con i modelli Tesla e presto in consegna ai clienti, il secondo progetto è quello di unasportivadenominata E28, che sarà commercializzata in Cina entro la fine dell'anno.Porterà al debutto sul mercato l'AI della Nvidia. Per il momento possiamo vedere soltanto un'immagine della fiancata e alcune foto dei prototipi impegnati nei collaudi. Questi scatti mettono in risalto le sottili luci Led anteriori e i montanti posteriori slanciati, mentre il terzo volume è appena accennato. Secondo le dichiarazioni ufficiali la E28 sarà il primo veicolo di serie a essere equipaggiato con la piattaforma di intelligenza artificiale della Nvidia Drive Agx Xavier che in futuro permetterà di abilitare la guida autonoma ...

