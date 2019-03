caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2019) William non deve fare il Re, meglioora escono fuori le volontà diDiana sul futuro dei suoi due figli. Ma perché la principessa Diana non voleva che il suo primogenito diventasse re e preferiva? La biografia di Angela Levin sul principepotrebbe creare non pochi malcontenti a Kensigton Palace: l’esperta di royal family, che mesi aveva messo in dubbio le capacità di William di portare sulle proprie spalle la responsabilità di essere re riportando quelli che sarebbero stati i pensieri diDiana, ora torna all’attacco.Secondo la defunta moglie del Principe Carlo, sarebbe stato più adatto il suo secondogenitoa succedere al padre per via di alcuni punti di forza che mancherebbero al duca di Cambridge.Da tempo poi si susseguono voci e pettegolezzi che vorrebbero la duchessa di Cambridge Kate Middleton moglie di William, e la duchessa di Sussex ...

Noovyis : Un nuovo post (“William no, Harry sì”. Lady D, solo ora spuntano le sue ultime (pesanti) parole) è stato pubblicato… - VelvetMagIta : Rivelazione su Lady D: ecco chi doveva salire al trono al posto di William #VelvetMag - Gazzettino : #lady diana, spuntano le ultime volontà: «#william non deve fare il Re, meglio Harry» -