Volley | Volley | Challenge Cup Femminile | Monza a passo di carica sul campo dell' Aydin

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza travolgente in Turchia : LA CRONACA DEL MATCH- L'Aydin scappa subito 2-0 e poi 4-2 con il muro di Martinez su Ortolani. Gonzalez Lopez spinge le turche sul 5-3 ma Monza, con due punti di fila, Melandri e Ortolani, acciuffa ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara a caccia della semifinale - bisogna chiudere i conti con lo Stoccarda : Novara vuole essere la quarta semifinalista della Champions League 2019 di Volley femminile ma per festeggiare bisogna superare l’ostacolo Stoccarda nel ritorno dei quarti. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor domani sera (ore 20.30) e partiranno con tutti i favori del pronostico, forti anche della vittoria per 3-1 ottenuta nel match d’andata in trasferta, ma non bisognerà sottovalutare l’avversario se si vorrà ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara a caccia della semifinale - bisogna chiudere i conti con lo Stoccarda : Novara vuole essere la quarta semifinalista della Champions League 2019 di Volley femminile ma per festeggiare bisogna superare l’ostacolo Stoccarda nel ritorno dei quarti. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor domani sera (ore 20.30) e partiranno con tutti i favori del pronostico, forti anche della vittoria per 3-1 ottenuta nel match d’andata in trasferta, ma non bisognerà sottovalutare l’avversario se si vorrà ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza sogna a occhi aperti - battuto l’Aydin nella Finale d’andata. Il trofeo è a un passo : Monza non si ferma più e ora è davvero a un passo dalla conquista della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza. Le brianzole hanno infatti sconfitto a domicilio l’Aydin BBSK per 3-0 (25-15; 25-23; 25-17) nella Finale d’andata e si sono avvicinate al trofeo, per potere alzare al cielo la Coppa dovranno vincere almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima alla Candy ...

LIVE Perugia-Chaumont Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri inseguono la semifinale : Stasera alle 20:30 si disputerà il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, Perugia-Chaumont. All’andata i Block Devils si sono imposti in rimonta sul campo dei francese e ora sono chiamati ad una prestazione casalinga di rilievo visto la superiorità schiacciante sulla carta. I Campioni d’Italia, in sofferenza nel match di andata, hanno archiviato il primo posto nella regular season di SuperLega e ...

LIVE Monza-Belgorod Volley - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : i brianzoli sfidano i temibili russi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

Mondiali Beach Volley 2021 - Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l'ultima volta! : Il nostro desiderio è quello di offrire come sempre un grande intrattenimento agli appassionati di tutto il mondo. L'Italia è sempre in prima linea per ospitare eventi di altissimo livello e a ...

Mondiali Beach Volley 2021 – Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l’ultima volta! : I Mondiali di Beach Volley 2021 fanno tappa a Roma: ad 11 anni di distanza dall’edizione 2011, la rassegna iridata torna nella capitale Si è svolta oggi, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle “FIVB Beach Volleyball Roma Finals”, in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre 2019. La notizia di giornata è stata data dal presidente della Federazione Internazionale Ary S. Graça ...

Beach Volley : nel 2021 Roma ospiterà i Campionati del Mondo : Roma- Nel 2021, dopo dieci anni estatti dall'edizione del 2011, Roma tornerà ad ospitare, il Mondiale maschile e femminile di Beach volley che avrà come teatro il Foro Italico. La notizia è stata data ...

Mondiali beach Volley 2021 assegnati a Roma : Roma – Roma ospitera’ i Mondiali di beach volley del 2021. Lo ha annunciato il presidente della Fivb (la Federazione internazionale di pallavolo), Ary Graca, durante la presentazione delle Finals di settembre al Foro Italico, in corso al Circolo del Tennis. “Sono sicuro che Roma ospitera’ un evento straordinario- ha detto Graca- e ha gia’ dimostrato le sue capacita’ organizzative. I Mondiali tornano a Roma ...

Mondiali Beach Volley a Roma : Roma ospiterà i Mondiali di Beach Volley nel 2021 . Lo ha annunciato il presidente della Federazione internazionale di Volley, Fivb,, Ary Graca, in occasione della presentazione al Foro Italico delle ...

A Roma i Mondiali 2021 di Beach Volley : I Mondiali di Beach Volley del 2021 si svolgeranno a Roma . Lo ha annunciato il presidente della Federazione internazionale di Volley, Ary Graca, alla presentazione al Foro Italico delle FIVB World ...

Beach Volley - i Mondiali 2021 si disputeranno in Italia. Che spettacolo sulla sabbia a Roma : I Mondiali 2021 di Beach volley si disputeranno in Italia. Questa è la grande notizia data ufficialmente da Ary Graca, Presidente della FIVB, in occasione della presentazione delle World Finals che si è tenuta oggi al Foro Italico di Roma. Sarà proprio la nostra Capitale a ospitare la rassegna iridata a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando sempre a Roma si imposero i brasiliani Emanuel Rego/Alison Cerutti e le brasiliane Larissa ...

Beach Volley – Roma scelta per ospitare i Mondiali 2021 : Roma ospiterà i Mondiali di Beach Volley 2021: lo ha annunciato il presidente della Fivb al Foro Italico Roma ospiterà i Mondiali di Beach Volley nel 2021. Lo ha annunciato il presidente della Federazione internazionale di Volley (Fivb), Ary Graca, in occasione della presentazione della presentazione al Foro Italico delle World Finals di Beach Volley in programma proprio nella Capitale dal 4 all’8 settembre. “Sono sicuro che ...