Volley | Challenge Cup Femminile | Monza travolgente in Turchia

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza sogna a occhi aperti - battuto l’Aydin nella Finale d’andata. Il trofeo è a un passo : Monza non si ferma più e ora è davvero a un passo dalla conquista della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza. Le brianzole hanno infatti sconfitto a domicilio l’Aydin BBSK per 3-0 (25-15; 25-23; 25-17) nella Finale d’andata e si sono avvicinate al trofeo, per potere alzare al cielo la Coppa dovranno vincere almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima alla Candy ...

LIVE Monza-Belgorod Volley - Finale Challenge Cup 2019 in DIRETTA : i brianzoli sfidano i temibili russi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Belogorie Belgorod, Finale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e andranno a caccia dell‘impresa contro la forte formazione turca, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante anche in vista del match di ritorno in programma settimana prossima: i ragazzi di coach Fabio ...

Diretta Aydin Monza/ Streaming video e tv : Challenge Cup Volley donne - finale andata : volley femminile, Aydin Monza: cronaca in Diretta della finale di andata della Challenge Cup. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Volley : Challenge Cup - battono i cuori di Monza - mercoledì la finale di andata : Non da meno la formazione russa che ha praticamente passeggiato sin qui negli scontri di Challenge Cup con il Penzugyor Budapest, HUN,, l'Omonia Nicosia, CYP,, lo Sport Lisboa e Benfica, POR, e ...

Volley : Challenge Cup Femminile - per Monza il Golden Set vale la finale : IL TABELLINO- SAUGELLA Monza - VOLERO LE CANNET 2-3, 25-16, 15-25, 21-25, 25-18, 13-15, Golden SET: 15-9, SAUGELLA Monza: Ortolani 17, Adams 17, Hancock 4, Begic 5, Orthmann 6, Melandri 6, Arcangeli, ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza gigantesca - battuto Le Cannet al golden set! Brianzole in finale : La battaglia campale della Candy Arena ha un solo padrone: Monza riesce ad avere la meglio su Le Cannet dopo addirittura 136 minuti di confronto e si qualifica alla finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le Brianzole si erano imposte per 3-2 nel match d’andata in trasferta ma oggi la compagine francese è riuscita a vincere la partita di ritorno al tie-break (16-25; 25-16; ...

Volley : Challenge Cup - Monza travolge Lisbona e conquista la finale : IL TABELLINO - SC PORTUGAL LISBOA - VERO Volley Monza 0-3, 20-25, 23-25, 17-25, SC PORTUGAL LISBOA: Marshall B. 9, Hernan Ruperez 0, Brown 10, Sousa Ribeiro, L,, Dennis Diaz 7, Barbosa Maia 0, Simoes ...

Volley - Semifinale Challenge Cup 2019 : Lisbona-Monza. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 6 marzo si gioca Lisbona-Monza, Semifinale di ritorno della Challenge Cup 2019 di Volley maschile. I brianzoli andranno a caccia dell’impresa in Portogallo, bisogna ribaltare la sconfitta per 3-2 subita all’andata se si vuole accedere alla finale della terza competizione europea per importanza: il Vero Volley deve imporsi per 3-0 o 3-1 oppure deve vincere al tie-break ma poi aggiudicarsi anche il golden set di ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza contro Le Cannet cerca il pass per la Finale : Monza- Una gara per agguantare la prima, storica Finale europea. Domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 20.30, davanti al pubblico amico della Candy Arena di Monza, la Saugella Monza di MIguel Angel ...

Volley : Challenge Cup - Monza a Lisbona deve compiere l'impesa : Monza- La Vero Volley Monza , dopo la sconfitta interna nella gara di andata delle semifinali contro l' SC Portugal , vola a Lisbona dove, mercoledì 6 marzo alle ore 18.00 italiane, dovrà compiere l'...

Volley : Challenge Cup - Monza ko in casa con Lisboa : LA CRONACA DEL MATCH- Si parte con le offensive di Bojic ed un errore dei padroni di casa, la Sc Portugal trova il break, 5-3. La Vero Volley fatica a trovare ritmo sia al servizio che in attacco e ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza si fa rimontare dal Lisbona e perde la semifinale d’andata al tie-break : Monza ha perso la semifinale d’andata della Challenge Cup 2019 di Volley maschile, i brianzoli si sono dovuti arrendere contro il Lisbona per 3-2 (24-26; 12-25; 25-22; 25-22; 15-8) di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e ora la strada verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza è tutta in salita: bisognerà vincere per 3-0 o 3-1 in Portogallo, oppure al tie-break aggiudicandosi poi il golden ...