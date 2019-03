Volkswagen T-Cross | il city Suv grande due volte | nello spazio e nelle dotazioni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Completa la gamma della T-Family, sarà in vendita da aprile, con un prezzo di partenza inferiore ai 18mila euro e tantedi serie incluse.LaT-è compatta ma con tantoall’interno, sia per i passeggeri che per i bagagli. Si inserisce in un segmento affollato, come quello dei B-Suv, su cui tanti produttori stanno già puntando da tempo. Le aspettative sono di un raddoppio dei volumi nei prossimi dieci anni, per un mercato che oggi rappresenta già quasi il 20% di tutte le auto italiane. La T-Roc, sorella maggiore dell’ultima arrivata, è la reginetta del comparto e c’è da aspettarsi che la T-non sarà da meno e farà battere il cuore a tanti perché ha un aspetto grintoso e accattivante che non passa inosservato.LookCostruita sullo stesso pianale della Polo Mqb Ao è lunga 4,11 metri: cinque centimetri in più della Polo e 12 in meno rispetto ...

