Voleva fare una strage di studenti Pronto il video di rivendicazione

Voleva fare una strage a Linate per “vendicare i morti in mare”. Autista incendia bus di studenti : Voleva fare una strage: «Andiamo a Linate. Di qui non scende più nessuno». L’Autista di un autobus di linea ha dirottato questa mattina un mezzo che trasportava una scolaresca della scuola media Vailati di Crema e poi gli ha dato fuoco. A impedire un disastro l’intervento dei carabinieri avvertiti da uno dei ragazzini a bordo. Sono riusciti a inter...

Le figlie di Al Bano Cristel e Romina Carrisi a Domenica In : 'Volevamo fare tv - penalizzate dai nostri genitori' : È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. 'Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non ...

Justin Bieber Voleva fare uno scherzo a Hailey Baldwin ma qualcosa è andato storto : LOL The post Justin Bieber voleva fare uno scherzo a Hailey Baldwin ma qualcosa è andato storto appeared first on News Mtv Italia.

Droga - estorsioni e violenze : "Dobbiamo cominciare a fare le rapine assai". Così 'Pensa' Voleva prendersi il controllo della città. In ... : Un fatto di cronaca che, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe potuto essere solo il preludio a una stagione di violenza con cui si intendeva prendersi il controllo della città. ...

Maxi Lopez : 'Ho detto no a Wanda Nara - Voleva fare la mia procuratrice' : BUENOS AIRES - Maxi Lopez non si è fatto convincere come Icardi. L'ex marito di Wanda Nara ha svelato un curioso retroscena sulla showgirl argentina in un'intervista al giornalista argentino Fernando ...

Se Pelé non fosse nato - Tostao sarebbe stato Pelé. E Voleva fare il medico... : Questa mossa si rivelerà decisiva nell'economia di gioco del Brasile e negli equilibri tattici di una Nazionale decisamente a trazione anteriore. Il Brasile vincerà quel Mondiale giocando il calcio ...

Due cose sono chiare : Hamsik Voleva andarsene - De Laurentiis sa fare le trattative : La reazione pavloviana del papponista La vicenda Hamsik-Dalian non è ancora chiusa. Ma anche stavolta il comportamento di gran parte dei seguaci – chiamiamoli così, tifosi secondo noi è un termine improprio – o forse sarebbe meglio seguitori nel senso di follower, insomma loro, il loro comportamento, i soliti noti è stato come al solito sorprendente. Perché nonostante tutto, una certa parte dei seguitori del Napoli continua a ...

Fa violentare la figlia 15enne dal fidanzato : «Voleva fare sesso con una versione più giovane di me» : «Voglio farlo con una versione più giovane di te»: è bastato questo a Therese Butler per far stuprare la figlia 15enne da quello che era diventato il suo fidanzato. La donna, molto attiva sui social per la sua attività di pasticcera, è finita sui tabloid per la sua “doppia vita”. Therese, 48enne di Brisbane, in Australia, aveva conosciuto un uomo noto come “Thommo” su internet nel 2005 e quando lui glielo ha chiesto ha ...

Mansi Dixit - modella uccisa dal fotografo : stangolata perché non Voleva fare sesso con lui : Una giovane modella, Mansi Dixit, 20 anni appena compiuti, è stata uccisa da un fotografo per aver respinto le sue avances. Il professionista, Syed Muzammil, 19 anni, l’ha colpita alla testa con uno sgabello di legno quando lei si è rifiutata di fare sesso con lui. Il fatto è avvenuto due giorni fa durante un set fotografico a Oshiwara, un quartiere a nord di Mumbai, India. Mansi, dopo essere stata picchiata con violenza, è caduta a terra ...