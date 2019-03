Voci | gesti e monologhi | la vitalità di Pirandello

Giornata contro i disturbi alimentari - Sara : "Da 37 a 56 chili - ma l'anoressia è subdola e ti fa sentire invincibile. Impari solo a gestirla - a tenere a bada quella Vocina" : Il 15 marzo si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari e, in tale occasione, una ragazza ha scelto di condividere tramite i social network il racconto della sua dura battaglia contro l'anoressia. Lei si chiama Sara e su Facebook ha scritto:37 kg - 56 kg, 2016 - 2019. Tre anni per arrivare dove sono oggi. Diciannove chili, dove ogni chilo preso ne pesava come dieci. Sette anni di malattia dove l'anoressia si è ...