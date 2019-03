Visto un vivaio di stelle nato poco dopo il Big Bang

ansa

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il più anticodiemerge dal passato dell'universo grazie al radiotelescopio Alma, dell'Osservatorio europeo meridionale, Eso,. La sua origine risale al periodo compreso fra 300 e 600 ...

stebillo : RT @Milestemplaris: @AndreaInterNews Se è vera, solito discorso: se è una riserva, visto che per giunta è prodotto del vivaio, ha una sua l… - Max_Alle : RT @Milestemplaris: @AndreaInterNews Se è vera, solito discorso: se è una riserva, visto che per giunta è prodotto del vivaio, ha una sua l… - esistenzialinte : RT @pap1pap: visto che siete tutti presi dal caCiomercato, ricordiamo i parametri: 4 vivaio 4 Ita 17 altri...anche per la A dove gli under2… -