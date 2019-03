liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi 20 marzoè stato ospite di Caterina Balivo ada Me . Durante il gioco della cassettiera il conduttore di Tv Talk ha avuto modo diun resoconto sulla sua conduzione ...

zazoomblog : Vieni da me Massimo Bernardini e il siluro contro Laura Pausini: Cosa dovrebbe fare gelo dalla Balivo - #Vieni… - maxcorradi77 : Arrivate in store le nuovissime JOMA TACTICO, il TOP della gamma per il calcettista super esigente che chiede il ma… - BlitzQuotidiano : Vieni da me, Massimo Bernardini attacca Laura Pausini: “Potrebbe fare di più con la sua musica”… -