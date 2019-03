Vieni da me | Manuela Villa e la confessione in diretta sulla molestia | Da lì tutta

Vieni da me - Caterina Balivo in difficoltà : Manuela Villa è in ritardo : Caterina Balivo annuncia Manuela Villa, che arriva in ritardo a Vieni da me: “Sarà al trucco…” Inizio di puntata un po’ anomalo quello di Vieni da me di oggi, mercoledì 20 marzo: la padrona di casa Caterina Balivo, nella breve anteprima andata in onda dopo la fine del TG1, ha annunciato come sempre gli ospiti del giorno, facendo il nome di Manuela Villa. Iniziata la trasmissione, però, Manuela Villa non si è presentata in ...

Vieni da me - lo strazio di Manuela Villa : "Una suora...". Come ha scoperto il suo vero padre : Manuela Villa, figlia di Claudio Villa, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo a Vieni da me. Racconta i 21 anni di battaglia legale affrontati per essere riconosciuta Come figlia del grande Claudio. “Il mio papà è Elio, l’uomo che mi ha cresciuto mentre mio padre è l’uomo che mi ha permesso di

