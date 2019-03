optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)IlS10 è arrivato da poco sul mercato italiano ed europeo, eppure è già un punto di riferimento. Sia per chi segue sempre con interesse le vicende del produttore coreano, sia per chi in questi anni ha deciso di concentrarsi su altri brand come Huawei e Honor. A tal proposito, nella giornata di ieri vi ho parlato di come installare i temi del nuovo top di gamma a bordo di questi prodotti dotati dell'interfaccia EMUI 9 (qui trovate qualche dettaglio in merito), ma oggi 20 marzo è già tempo di concentrarsi sulla variante più attesa del top di gamma 2019.Come avrete intuito, sto parlando delS10 5G. Previsto in Italia nel corso della stagione estiva, nonostante ad oggi non sia ancora stata comunicata una data ufficiale sotto questo punto di vista, è altrettanto importante evidenziare che altrove i tempi possano essere ormai maturi. Vedere per credere ...

OptiMagazine : Vicinissimi all’uscita del Samsung Galaxy S10 5G: si parte dagli USA ad aprile - Becco_Giallo : L'#adelequotidiana ha fatto pausa questo weekend, vi è mancata, eh? Bé, siamo vicinissimi all'uscita dei due libri… -