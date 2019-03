Via della Seta | il sostegno Italiano e la guerra USA e Cina

Via della seta - un giallo che svela subito chi è il 'colpevole' : Luigi Di Maio : Infine, come si è domandato nei giorni scorsi Guido Santevecchi sulle pagine di economia del Corriere della Sera, occorrerebbe verificare la qualità della crescita. Pil pro capite e tenore di vita ...

Via della Seta - la benedizione di Conte : "Niente rischi - fa nostri interessi" : "L'attenzione economico-commerciale" per la Via della Seta "è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare il nostro export verso un ...

La nuova Via della Seta potrebbe passare anche dalla Sicilia : La Via della Seta passa per la Sicilia? C'è chi dà anche questa lettura alla visita privata del presidente cinese Xi Jinping prevista a Palermo per sabato 23. L'Isola come ponte più vicino ai grandi ...

Mare Jonio - SaViano : “Atto da buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

"Via della Seta" - dalla Camera sì al memorandum di intesa : I voti a favore sono stati 282, 227 i contrari, due gli astenuti. Secondo Conte l'accordo "porterà crescita e riequilibrio dell'export". Sul tema c'erano state frizioni tra i due alleati di governo

Mare Jonio - SaViano : “Atto buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Roma - Viaggio tra i disagi della metropolitana - : Poco meno di 60 Km di binari, tre linee e 310 milioni di passeggeri annui, nonostante questo la metropolitana della Capitale è motivo di disagio per residenti e turisti

Roma - Viaggio tra i disagi della metropolitana : Roma, viaggio tra i disagi della metropolitana Poco meno di 60 Km di binari, tre linee e 310 milioni di passeggeri annui, nonostante questo la metropolitana della Capitale è motivo di disagio per residenti e turisti Parole chiave: Roma ...

Arance dalla Sicilia in Cina : primo carico lungo la Via della seta : Le Arance Siciliane, qualità moro e tarocco, arrivano per la prima volta in Cina lungo la Via della seta marittima: il primo carico, partito a fine gennaio da Catania ha raggiunto Ningbo, nello ...

Arance dalla Sicilia in Cina : primo carico di due container lungo la Via della seta : Le Arance Siciliane, qualità moro e tarocco, arrivano per la prima volta in Cina lungo la Via della seta marittima: il primo carico, partito a fine gennaio da Catania ha raggiunto Ningbo, nello ...

'Via della Seta' - il deputato siracusano Scerra - M5s - alla Camera : 'utile per diffondere il made in Sicily' : ... strumenti importanti per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia europea, ma questi strumenti devono avere come complemento un'Europa sociale". Il parlamentare ...

Via della Seta - ok della Camera alla risoluzione di maggioranza sul memorandum : "Ha senso, soprattutto, nel mezzo di una profonda trasformazione dell'economia mondiale e di un riposizionamento nelle relazioni tra Cina e Unione Europea". Usa: Via della Seta non produce vantaggi ...

Via della Seta - alla Lum seminario sulla Belt and Road Way : opportunità non solo per le multinazionali : 1 di 3 Lucio Laureti, professore di Economia Politica della Lum Jean Monnet, partendo dalle posizioni del sottosegretario Geraci, ha affermato che «La Belt & Road Initiative è un piano strategico con ...

Atari VCS arriverà alla fine del 2019 : rinViata l'uscita della retro console : La "nostalgica" console Atari VCS è stata posticipata ancora una volta, ma almeno ora sappiamo che otterremo di più dall'acquisto. Come riporta Engadget, i creatori della console hanno rinviato il lancio del sistema fino alla fine del 2019 in cambio di un upgrade a un chip AMD Ryzen incorporato che offrirà più potenza per i giochi.Ma non solo, questo "boost" delle specifiche porterà anche cose che non vi aspettereste in una retro console, come ...