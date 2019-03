Verona | la coppia Altimari-Buccaro incastrata dai video | sarebbero tre i casi di violenza

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Un altro capitolo si aggiunge al caso, i coniugi veronesi che hanno sequestrato, violentato e torturato tre ragazze. Mirkoe Giuliahanno rapito, torturato e violentato tre giovani ragazzi. A raccontarlo è stato il dottor Roberto Di Benedetto dirigente della Squadra Mobile della Questura dialla conferenza stampa di mercoledì 20 marzo.L’ordinanza di custodia cautelare "Ieri pomeriggio abbiamo eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mirkoper i reati di sequestro di persona, tortura,fisica eprivata" ha affermato Di Benedetto. I fatti risalgono al 28 dicembre del 2018 quandoha contattato una ragazza con un’offerta di lavoro. Dopo averla incontrata, l’ha fatta salire in auto e l’ha portata in un campo, denudata, schiaffeggiata e costretta a subire la. Questo è già il ...

