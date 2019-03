Venticinque anni dopo | due libri raccontano il caso Ilaria Alpi

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) 20 marzo 1994, il più crudele dei giorni.fae Miran Hrovatin, venivano assassinati a Mogadisco. Assassini che non hanno ancora un nome. Un'esecuzione i cui mandanti pescano ancora nel torbido. C'è chi vuole archiviare, dimenticare, relegare all'oblio una vicenda che non ha trovato, ancora, una verità giudiziaria. Forse non ci sarà mai. Chi sa non parla, chi poteva sapere è stato messo a tacere. Ma c'è chi non vuole dimenticare, che non vuole archiviare, che vuole tenere viva la memoria su uno dei casi più oscuri della storia italiana.Due, da oggi in libreria,questa vicenda oscura a distanza di 25. Il primo, “La strada di” (Milieu edizioni) di Francesco Cavalli e Mariangela Gritta Grainer, racconta i fatti sui quali lavorava la giornalista italiana e le ragioni della sua morte. Unscomodo che la giustizia italiana ...

Corriere : Il 20 marzo del 1994, venticinque anni fa, venivano assassinati a Mogadiscio, in Somalia, la giornalista del Tg3 Il… - Roberto_Fico : Venticinque anni fa la barbara uccisione di #DonPeppeDiana. Il suo impegno contro la camorra è confluito in tante s… - Roberto_Fico : Sulla morte di Ilaria e Miran restano ancora troppi interrogativi e zone d’ombra. Venticinque anni dopo non sono st… -