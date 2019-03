Venti burrasca su Calabria e Sicilia

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : Venti di burrasca e maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai Venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Burrasca in Puglia : sospeso traffico nel porto di Bari per i forti Venti : Come ampiamente previsto da giorni, una nuova ondata di maltempo sta colpendo la Puglia, con venti molto forti e mareggiate lungo la costa adriatica. A causa delle forti raffiche che hanno...

Maltempo : temporali e forti Venti di burrasca al centro/sud - la situazione LIVE regione per regione : Una saccatura di origine atlantica, che ha formato un’area di bassa pressione sullo Jonio, è responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, che interessa in particolare le regioni meridionali. La perturbazione sta comportando inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta Meteo Sicilia : Venti di burrasca a Palermo - chiuse ville e giardini comunali : giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo Siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca a Palermo, chiuse ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti Venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Aeronautica Militare : in arrivo Venti di burrasca - temporali - nevicate. Poi brusco calo termico. : Un avviso di fenomeni intensi è stato emesso da parte dell'Aeronautica Militare in vista del peggioramento atmosferico che in queste ore sta già interessando il Nord Italia e nelle prossime si...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo Venti di burrasca - attese raffiche oltre i 100 km/h : Il centro Meteo-idrologico della Protezione Civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per venti settentrionali di burrasca forte. Nelle prossime ore sono attese raffiche di vento fino a 80-100 km/h, soprattutto sui crinali e agli sbocchi delle valli e ad oltre 100 km/h sui rilievi più alti. Il mare sarà molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo. Nel pomeriggio in Liguria è previsto un temporaneo aumento ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per inizio settimana : “Venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Lazio : da domani forti Venti di burrasca - l’avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Inizio Settimana con Venti di Burrasca e Mareggiate : La nuova Settimana, come abbiamo evidenziato nell’articolo di analisi, sarà caratterizzata da veloce impulso freddo che determinerà anche un calo delle temperature. Oltre alle precipitazioni, ci sarà anche l’attivazione di una forte Ventilazione, a seguito del rapido cambio di pressione dopo il passaggio del fronte. I Venti già nella giornata di Lunedì subiranno un deciso rinforzo su tutte le regioni. Al Nord ovest e nelle ...