Usa,Biden correrà contro Trump nel 2020

L'ex vice presidente Usa Joeha sciolto la riserva decidendo di correre per la Casa Bianca nel. Secondo il Wall Street Journal lo ha comunicato "ad almeno una mezza dozzina di suoi sostenitori". Il democratico,ex braccio destro di Barack Obama non ha mai nascosto le sue ambizioni presidenziali ma ha espresso il timore ai suoi sostenitori- secondo il Wsj- di non riuscire a raccogliere milioni di dollari di finanziamenti on line come hanno fatto altri candidati del partito dell'Asinello(Di mercoledì 20 marzo 2019)

