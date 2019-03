USA | poliziotta lascia morire figlia in auto mentre ha un rapporto | rischia 20 anni

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Una vicenda tanto grave quanto incresciosa quella che si è verificata negli Stati Uniti d'America circa trefa e che oggi potrebbe arrivare finalmente ad un epilogo finale. Cassie Hope Barker, unadi 29, ha deciso di appartarsi con il suo superiore per avere unintimondo la sua bambina di appena treall'interno dell'mobile di servizio, parcheggiata sotto al sole, di fronte all'abitazione dell'uomo. Secondo quanto riferisce tra gli altri il sito Fanpage.it, purtroppo, dopo aver fatto i propri comodi, al momento del ritorno alla macchina, circa quattro ore dopo, si è accorta che la bambina non respirava più. Per la piccola non c'era più nulla da fare dopo che la vettura era diventata praticamente un involucro bollente che chiaramente non le hato scampo. L'omicidio colposo si è verificato nell'ormai lontano 2016, ma soltanto pochi giorni ...

