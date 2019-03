Upas spoiler | il figlio di Raffaele vuole trovare lavoro in un' agenzia assicurativa

Upas spoiler : Rossella finirà nel mirino dei bulli a causa delle azioni di Michele Saviani : Continuano le avventure dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. In questi giorni a tenere tutti col fiato sospeso è stata la vicenda legata alla storia della violenza sulle donne che è ormai quasi giunta al suo epilogo. Durante le puntate che andranno in onda dal 25 al 29 Marzo, si rifarà avanti una questione da tempo lasciata in sospeso: il bullismo nelle scuole. Michele Saviani quindi tornerà ...

Upas spoiler fino al 22 marzo : Franco sottoposto a un delicato intervento al midollo osseo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 18 al 22 marzo 2019 si prospettano momenti di alta tensione per i telespettatori. Durante la sopracitata settimana, infatti, vedremo Manlio Picardi ancora in preda ai suoi deliri di follia deciso a farla pagare a Giulia per quanto accaduto con sua moglie. L’uomo trascinerà la donna in terrazza e la terrà in ...

Upas spoiler fino al 15 Marzo : Giulia in pericolo a causa della furia violenta di Manlio : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, la settimana che andrà dall'11 al 15 Marzo 2019, non sarà del tutto leggera per i telespettatori. Mentre scorrono le ordinarie vicende degli abitanti di palazzo Palladini, arriverà il momento dell'esplosione della violenza di Manlio Picardi. L’uomo prima ridurrà sua moglie in fin di vita e poi ...