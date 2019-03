Unicobas Sicilia | Diplomati Magistrale 2001 02 inseriti a pieno titolo

scuolainforma

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Segretario Provinciale del SindacatoCIB Scuola&Università di Agrigento, ci comunica un grande traguardo raggiunto per i. Ancora una volta, si ottiene vittoria per i docenti che hanno le giuste caratteristiche per esserein graduatoria.Vittoria per iArriva per 4 docenti Diplomate Magistrali/02 il Decreto di inserimento adell’USP di Vicenza che in ottemperanza all’Ordinanza del Giudice del Lavoro di Vicenza n. 1848/2017 ha dato accoglimento alle richieste dell’Agrigento rappresentato dalla Segretaria Provinciale Rossella Carlino.Scuola & UniversitàPer la Segreteria Regionale Dott. Marco Monzù RosselloScuola & Università Agrigento, Per la Segreteria Provinciale, Dott.ssa Rossella CarlinoResta informato sul mondo della scuola ...

