Una Vita | trame | Celia reagisce male al ritorno di Huertas

Una Vita - spoiler al 29 marzo : Antonito viene rimesso in libertà - Diego è salvo : Nuovi colpi di scena attendono i fan della soap Una Vita anche negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 marzo a venerdì 29 marzo nel consueto orario delle 14,10. Ad Acacias vedremo che Olga riuscirà ad impedire ad Ursula di sabotare la trasfusione di sangue salvando la Vita sia a Samuel che a Diego. Quest'ultimo, al suo risveglio, lascerà Olga dichiarando di essere innamorato di Blanca mandando su tutte le furie la piccola ...

Trame Una Vita : la Dicenta scopre l'origine del marchio inciso sul corpo delle sue figlie : La serie televisiva spagnola “Una Vita” continua ad appassionare il pubblico. Chi segue le vicende ambientate ad Acacias 38, saprà che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) dopo essersi sbarazzata di Cayetana è diventata la nuova dark lady del quartiere. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che l’ex governante dopo aver messo fine all'esistenza della secondogenita Olga, sarà costretta a fare i conti ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019 : anticipazioni puntata 669 di Una VITA di giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019: In ospedale, Adela si è accorta di Simon ed Elvira che si baciano. I due ex fidanzati si dichiarano eterno amore, ma Elvira ricorda a Simon che è sposato e deve adempiere ai suoi doveri di marito… Arturo Valverde finalmente si risveglia e viene dimesso… Olga si precipita in sala trasfusioni per fermare l’infermiera Ortego, che è stata corrotta da ...

Una Vita Anticipazioni 21 marzo 2019 : Adela vede Simon ed Elvira baciarsi : Adela assiste impietrita al bacio appassionato tra Simon ed Elvira. I due si dichiarano amore eterno ma, visto che il Gayarre è sposato, non possono tornare insieme.

Una Vita - Arturo si innamora e fa un gesto inaspettato per Simon ed Elvira : Una Vita anticipazioni: un amore per Arturo, il gesto dell’uomo per Simon, Elvira e Susana Le anticipazioni di Una Vita vedono un profondo cambiamento in Arturo. Quest’ultimo assiste alla partenza di Simon ed Elvira e, a causa della sua impulsività, la povera Adela perde la Vita. L’ex suora riesce a permettere ai due innamorati di […] L'articolo Una Vita, Arturo si innamora e fa un gesto inaspettato per Simon ed Elvira ...

Trame iberiche Una Vita : Telmo dice ad Ursula di sospettare che Mateo sia suo figlio : Nuovo spazio dedicate alle anticipazioni delle Trame iberiche della soap Una Vita per parlare di quanto accade delle puntate trasmesse in Spagna dal 18 al 22 marzo. Arrivati alla millesima puntata e dopo il salto temporale proposto dagli autori recentemente, vedremo Telmo tornare a calle Acacias. Nell'elegante quartiere ha stabilito ormai da molto tempo la sua residenza anche Lucia. La giovane, si è sposata nel frattempo con Eduardo ed ha un ...

Una Vita - spoiler trame iberiche : Rosina si rifiuta di riconosce Casilda come una Hidalgo : Le trame di Una Vita, saranno sconvolte da molti accadimenti nel corso dei prossimi mesi, come ci rivelano le anticipazioni che giungono dalla Spagna e che vedono Casilda scoprire di essere la figlia di Maximiliano Hidalgo e di essere quindi a servizio da anni nella casa del defunto padre. Una notizia sconvolgente che vedrà Rosina rifiutarsi di riconoscere la domestica come una Hidalgo, mentre Leonor sarà lieta della notizia, anche se comincerà ...

Una Vita Anticipazioni 20 marzo 2019 : Simon ed Elvira si baciano appassionatamente : Simon informa Elvira che suo padre ha ripreso conoscenza e che sta bene. I due ragazzi, felici, si lasciano andare a un bacio appassionato.

Una Vita anticipazioni : com’era URSULA da bambina? Presto lo sapremo… : Novità in arrivo nei futuri episodi italiani di Una Vita: tra qualche mese, i telespettatori italiani potranno infatti cominciare a scoprire lentamente il passato di URSULA Dicenta (Montse Alcoverro). Come abbiamo avuto modo di segnalare in precedenza ai nostri lettori, tutto avrà inizio nel momento in cui la dark lady assumerà il “detective” Riera (Pablo Menasanch). Le anticipazioni segnalano che URSULA vorrà avere delucidazioni su ...

Una Vita - trame 24-29 marzo : Olga rapisce Blanca - Lolita fa arrestare Belarmino : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovela che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni dal 24 al 29 marzo svelano che Olga deciderà di vendicarsi della sorella dopo il rifiuto di Diego mentre Lolita sarà disposta a tutto pur di liberare Antonito dal carcere. Olga vuole far del male a Blanca I nuovi spoiler di Una Vita, in onda la prossima settimana su Canale 5, svelano che Olga ...