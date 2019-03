Un italiano su 3 dice che è inutile denunciare la corruzione

L'indice del settore alimentare italiano in territorio positivo - +1 - 42% - : Scambi in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 95.231,6 in aumento ...

Lo Stato islamico dice di avere ucciso un italiano in Siria : Lo Stato islamico dice di avere ucciso in combattimento un italiano a Baghouz, nella Siria orientale, dove quello che resta dell'esercito del Califfato è assediato da settimane dai combattenti delle Forze democratiche Siriane. Ha messo su internet una foto dell'uomo, Lorenzo Orsetti, toscano classe

In vendita l'indice del settore alimentare italiano - -0 - 71% - : Rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari che si discosta da un andamento in lieve salita del settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 95.380,3 in calo di ...

Tajani dice che forse ha sbagliato con l'italiano : Roma, 15 mar., askanews, - 'Cose buone per le infrastrutture, non per le persone. Mi dispiace che non si sia capito. Mi dispiace, come lo devo dire?'. Così il presidente del Parlamento europeo, ...

Antonio Tajani dice che forse «ha sbagliato con l’italiano» : Lo ha detto in un'intervista in cui cerca di spiegare, un po' goffamente, le sue dichiarazioni giustificazioniste del regime fascista

Le tele di un italiano per rileggere il Codice di Leonardo : A mettere in luce questo aspetto, spesso sovrastato dalla grandezza dell' artista di Vinci nelle discipline più disparate, dalla scienza all' architettura, dall' idraulica alle macchine per il volo, ...

L’ISTAT dice che nel quarto trimestre del 2018 il PIL italiano si è contratto dello 0 - 1 per cento (e non dello 0 - 2 per cento) : L’ISTAT dice che nel quarto trimestre del 2018 il PIL si è contratto dello 0,1 per cento, e non dello 0,2 per cento come stimato in precedenza. Questa revisione significa che è confermato che l’Italia sia tecnicamente in recessione, per aver avuto

Andamento positivo per l'indice media italiano - +1 - 06% - - seduta effervescente per RCS : Andamento rialzista per il comparto media dell'Italia , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice del settore media europeo . Il settore Entertainment & media ha aperto a 11.543,9, in ...

L'indice dei beni personali italiano viaggia molto alto - +6 - 11% - : molto positiva la giornata per il settore beni personali a Milano , che non si discosta molto dal buon andamento del comparto beni personali e casalinghi europeo e che guadagna il 6,11%, dopo la ...

Rugby – Campionato italiano TOP12 - le designazioni arbitrali della sedicesima giornata : Ufficializzati gli arbitri per le gare in programma nella sedicesima giornata del Campionato Italiano di TOP12 Il CNAr, Commissione Nazionale della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in programma nel fine settimana del 2/3 marzo. Tre gli incontri in programma sabato 2 marzo alle 15, altrettanti la domenica a partire dalle 14.30, con tutte le gare in programma che saranno ...

Atletica - Campionati italiani invernali di lanci : dodicesimo titolo italiano per Marco Lingua! Bene Visca e Jemai : A Lucca si è svolta la prima delle due giornate di gara dei Campionati italiani invernali di lanci. 18 titoli in palio per tre categorie diverse: assoluti, promesse e giovanile (juniores+allievi). Questo weekend è particolarmente importante perché in base ai risultati ottenuti verrà definita la squadra azzurra che parteciperà all’incontro internazionale under 23 Italia-Francia (2 marzo ad Ancona) e alla Coppa Europa di Samorin (9-10 marzo ...

L'indice del settore alimentare italiano in rialzo - +1 - 03% - : Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 94.093,6 con una ...

Sparizione della figlia minorenne di Jo Son-gil : cosa sa (e cosa non dice) il governo italiano? : cosa sa il governo italiano della Sparizione della figlia minorenne di Jo Song-gil, ex ambasciatore nord coreano a Roma, scomparso a novembre 2018 dopo aver disertato? E perché la Farnesina si limita a confermare la versione arrivata da Pyongyang, scaricando la questione sul Viminale che, peraltro, non spende una parola sulla vicenda? È una storia costellata di punti interrogativi e di incognite quella che è stata portata a ...